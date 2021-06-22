В Польше разворачивают американскую базу ПРО

Система будет защищать США и союзников по НАТО от баллистических ракет.

На базе Редзиково на севере Польши американские военные США приступили к установке систем вооружений Aegis Ashore. Как сообщили в Агентстве противоракетной обороны (MDA) США, здесь было протестировано работу радара SPY-1D (V) и системы управления огнем (FCS).

"Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше", — говорится в сообщении.

Система Aegis Ashore предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. Она использует перехватчики Standard Missile-3, которые уничтожают ракеты противника. Эта система должна служить защитой от баллистических ракет из-за пределов Европы.

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Проект выполнен уже на 95%, завершить строительство базы планируют в 2022 году. Система ПРО Aegis Ashore в Польше станет вторым береговым объектом противоракетной обороны в Европе.

Напомним, что Польша официально поддержала вступление Украины в НАТО. Соответствующее совместную декларацию подписали президент Польши Дуда и президент Украины Владимир Зеленский.

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