Військові навчання Sea Breeze в Україні цього року будуть рекордними

У Чорному морі проходитимуть тренування військові із 32 країн.
Наступного тижня в Україні розпочнуться українсько-американські військові навчання Sea Breeze.
Як повідомили у вівторок, 22 червня, у пресслужбі посольства США в Україні, цього року до тренувань долучиться рекордна кількість країн-учасників.
Загалом у навчаннях, які проходитимуть в акваторії Чорного моря, візьмуть участь військові підрозділи збройних сил із 32 країни світу. Учасниками навчань стануть 5 тисяч військових.
Зокрема, в Sea Breeze-2021 буде задіяно 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу. До навчань долучиться також Шостий флот ВМС США, який прибуде з місця своєї постійної дислокації в Середземному морі.
Нагадаємо, що російські військові вважають, що до України доставляють сучасне озброєння під прикриттям військових навчань Sea Breeze. Таку думку висловив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков