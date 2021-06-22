Військові навчання Sea Breeze в Україні цього року будуть рекордними

У Чорному морі проходитимуть тренування військові із 32 країн.

Наступного тижня в Україні розпочнуться українсько-американські військові навчання Sea Breeze.

Як повідомили у вівторок, 22 червня, у пресслужбі посольства США в Україні, цього року до тренувань долучиться рекордна кількість країн-учасників.

Загалом у навчаннях, які проходитимуть в акваторії Чорного моря, візьмуть участь військові підрозділи збройних сил із 32 країни світу. Учасниками навчань стануть 5 тисяч військових.

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Зокрема, в Sea Breeze-2021 буде задіяно 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу. До навчань долучиться також Шостий флот ВМС США, який прибуде з місця своєї постійної дислокації в Середземному морі.

Нагадаємо, що російські військові вважають, що до України доставляють сучасне озброєння під прикриттям військових навчань Sea Breeze. Таку думку висловив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков

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