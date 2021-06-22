Донька Любові Успенської перенесла декілька серйозних пластичних операцій

Співачка заявила, що невдовзі Тетяна постане перед публікою з новою зовнішністю на сцені.

Російська виконавиця шансону Любов Успенська, яка помирилася з донькою, повідомила, що Тетяна Плаксіна перенесла декілька пластичних операцій.

В інтерв'ю виданню "Собеседник" зірка поділилася, що скоро дівчина постане перед публікою на сцені з новою зовнішністю.

"Ви скоро все побачите Танечку красивою і здоровою. Таку, якою я хотіла бачити її все життя. Таня перенесла декілька серйозних операцій. На сьогодні всі вже зроблено. Ще тиждень - і вона стане красунею. Нещодавно до нас приїжджали лікарі з Німеччини: дуже серйозні, професійні. Вони провели останні операції", – поділилася артистка.

instagram.com/uspenskayalubov_official

Успенська додала, що донька готова виступати на сцені, додавши, що Таня співає ліпше неї. Зіркова мама знайшла композиторів, зокрема, з Америки, які готують для Плаксіної репертуар.

"Таня співає так, що переплюне мене. Люди побачили допис в соцмережах, де ми співали з нею дуетом, і стали пропонувати свої пісні. Пропозиції посипалися одна за іншою! Я їй сказала: "Таню, зараз час займатися творчістю!". Вона готова, тому що вже давно про це мріяла", – розповіла співачка.

Зауважимо, 2018 року Тетяна Плаксіна потрапила в ДТП в Коста-Риці на велосипеді і вдарилася обличчям об асфальт. Дівчина вибила зуби та понівечила обличчя. Таня пережила купу операцій.

Нагадаємо, раніше Любов Успенська обурила поцілунком з донькою в губи. Користувачі розкритикували фото з Тетяною Плаксіною.

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