Держзрада за "Харківські угоди": чи покарають двох ексміністрів часів Януковича

Підозри Лавриновичу і Грищенку Офіс генпрокурора та ДБР оголосили заочно.
Підозри за "Харківські угоди" – державну зраду закидають двом ексміністрам українського уряду.
Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН за 25 липня.
Йдеться про ексочільника міністерства закордонних справ Костянтина Грищенка та колишнього керівника Мін'юсту Олександра Лавриновича.
За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, за попередньою змовою з тодішнім президентом Януковичем та прем'єром Азаровим, погодили угоди на шкоду Україні і на користь Росії.
Після підписання та ратифікації документів термін перебування російського Чорноморського флоту на території України було подовжено на 25 років. Росія мала б вивести флот з українського Криму 2017 року. Натомість змогла збільшити його та посилити.
І Лавринович, і Грищенко нині, за даними слідства, перебувають за кордоном. Підозри їм Офіс генпрокурора та Державне бюро розслідувань оголосили заочно. Так само заочно минулого року підозри у цій справі оголосили Януковичу та Азарову.
Раніше в Офісі президента прокоментували підозри ексміністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича – Лавриновичу та Грищенку, заявивши про демонтаж проросійської політичної та економічної систем.
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