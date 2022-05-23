"Харківські угоди" про здавання Криму РФ: суд дозволив арештувати експрезидента Януковича

Печерський районний суд м. Києва обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про підписання "Харківських угод".

Засідання суду за участі прокурорів Офісу генерального прокурора відбувся 23 травня, на якому ухвалили відповідгне рішення.

Про це повідомляє пресслужба Офіс генпрокурора.

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Як встановило слідство, експрезидент України, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

"21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі, замість підготовки до його виведення з території України", - сказано у повідомленні.

У результаті таких дій, зазначає Офіс генпрокурора, були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому вторгнення збройних сил РФ і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Раніше повідомляли, що Печерський суд Києва дозволив заарештувати колишнього президента Віктора Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон.

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