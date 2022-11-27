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Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень, за це його нагородив президент

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Пенсіонер переказав на армію зібрані за життя 400 тисяч гривень, за це його нагородив президент

Всі заощадження, які збирав із пенсії і продажу власної городини чоловік віддав для захисників.

400 тисяч гривень віддав для військових 83-річний пенсіонер з Буковини. Дідусь заощаджував кошти усе життя, економив, та коли почалася велика війна, без вагань вирішив допомогти тим, чим може. За такий вчинок президент нагородив чоловіка відзнакою «За заслуги», йдеться в ТСН

"Ми не можемо зрозуміти ваших агресивних намірів. Навіщо проявляєте дії Гітлера, повторюєте його історію, одумайтесь", - Микола Шевчук зачитав лист, який написав президенту Росії ще 8 років тому, після анексії Криму.

Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік вирішив не писати, а діяти. Хотів піти у військо бути хоч чимось корисним, але не взяли. Тож допомогти вирішив фінансово. Усі гроші, які збирав впродовж життя – перерахував на потреби захисників. "Держава просить допомагати, хто чим може. Такий патріот як я, думаю краще на армію віддам", - каже чоловік.

Ще на початку березня віддав ЗСУ 125 тисяч гривень та 10 тисяч доларів – все що тримав у банку на чорний день. "Питають мене, чого дітям не дав? Діти живуть самодостатньо, мають машини, квартири, роботу. Держава у небезпеці – от того і віддав", - твердить чоловік.

Пан Микола – живе один у невеличкій квартирі в старій багатоповерхівці. Щоб назбирати таку суму, зізнається, заощаджував на усьому, багато років відкладав пенсію та прибуток з продажу овочів, що вирощує на дачі. Про те, що вмить позбувся усіх заощаджень, ані хвилини не жалкує. Каже, йому багато не треба. 

Цілими днями сидить біля радіоприймача, слухає новини з фронту. Сподівається, за його гроші придбали зброю та захист нашим бійцям. "Думаю, хоч комусь життя врятує моя допомога. Життя дорожче, ніж ті гроші, гроші – це папірчик", - переконує чоловік.

Кілька років пан Микола почесний громадянин Новодністровська, а нині про нього дізнався і президент. Володимир Зеленський нагородив пенсіонера орденом «За заслуги» 3-го ступеня.

Пан Микола продовжує заощаджувати кошти, хоче задонатити на купівлю дронів. До того ж, віддає  волонтерам на потреби війська консервацію, одяг, фрукти та вірить – його внесок наближає перемогу. "А як же ж ми не переможе, якщо у нас народ такий трудолюбивий і вільний, ми мусимо перемогти", - в сльозах твердить чоловік.

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Дата публікації
Перегляди
1319
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