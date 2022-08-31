Після війни хтось з них може стати бідним: Данілов про те, де зараз українські олігархи

Після закінчення війни стане зрозуміло, чим займались українські олігархи, а дехто з них навіть стане бідним.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" в рамках телемарафону.

"Після того, як був ухвалений закон про олігархів, він вже від першого дня зробив дуже важливу роботу. Перше - суспільство про них стало говорити публічно. До цього навіть слово "олігарх" звучало якось утаємничено. Це була якась група людей, яка була заможна. А після прийняття закону і під час війни я думаю, що дуже багато з них є внутрішньо усвідомлені. Під час війни люди аналізують дуже багато речей. Я точно знаю тих олігархів, які не виїхали з України, я знаю тих, які мандрують туди-сюди", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що частина українських олігархів може збідніти після закінчення війни.

"Після війни усім буде відомо, хто чим займався, хто виїхав заздалегідь. Про ним мало хто говорить, бо може хтось з них після цієї війни стане бідним. У ці часи зараз порушується дуже багато тем, які до цього часу не порушувались. А це - питання подвійного громадянства, наявності декількох паспортів. Тоді в мене питання, а громадянином якої держави він є. Це не сором, але потрібно сказати, скільки паспортів у тебе є. У сучасному світі ви нічого не можете приховати", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, Данілов розповів про найстрашніші дні війни у Києві.

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