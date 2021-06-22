Робот-манікюрник приймає відвідувачів у салоні краси в США

Поки інтелект може розпізнати ніготь і нафарбувати його.

В американському манікюрному салоні, принаймні вдвічі дешевше за майстрів-людей, штучний інтелект навчився фарбувати нігті.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

На вітрині каліфорнійського салону краси інтригуючий напис: перший манікюр від робота для тих, кого ніщо не спиняє. Аппарат бузкового кольору назвали "Клокворк" - себто точний, як годинник. Винайти його інженерку Ренуку Апте змусив власний прикрий досвід.

«Цьому передувало багато років фрустрації: я відчувала що витрачаю на всі процедури в салонах краси, зокрема на нігті, величезну купу часу. Я інженерка, мене на роботі завжди оточували чоловіки. І вони взагалі не розуміли мене, казали: ну то і не роби цього. Як їм було пояснити...», - каже директорка компанії Сlockwork Ренука Апте.

Довелося написати програму, яка з максимальною точністю обраховує людські нігті, а відтак швидко і якісно наносить лак менше ніж за 10 хвилин, дешевше ніж за десять доларів. Для Каліфорнії це унікальна пропозиція. Підпилювати, щоправда, ще не вміє.

«Механізм надзвичайно простий - завантажуєш картридж з потрібним кольором в машину, як капсулу в кавоварку. Підставляєш руку і все, готово. З міліметровою точністю», - запевняє власниця робота.

Швидко і дешев, а відтак Ренука сподівається невдовзі запустити «Клокворк» на масовий ринок. В торговельні центри, офіси, житлові квартали - повсюди, де людям хочеться виглядати гламурно, а часу на це бракує. Утім, власниця салону краси, яка запустила до себе експериментальну модель, не боїться залишитися без роботи.

Новини світу: манікюр від робота – в американському салоні штучний інтелект фарбує нігті

«Я розумію потребу в чомусь максимально швидкому, простому і дешевому. Але це не замінить людського підходу, мої клієнтки хіба що сходять спробувати манікюр у робота, а потім повернуться до мене. Адже манікюрниці і масажують руки, і оздоровлюють нігти, і підбирають кольори - який робот це зможе?» - каже жінка.

Тож поки що вони мирно уживаються під одним дахом, майстрині і їх бузкова механічна конкурентка.

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