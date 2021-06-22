Робот-маникюрша принимает посетителей в салоне красоты в США

Пока интеллект может распознать ноготь и накрасить его.

В американском маникюрном салоне, по крайней мере вдвое дешевле мастеров-людей, искусственный интеллект научился красить ногти.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

На витрине калифорнийского салона красоты интригующая надпись: первый маникюр от робота для тех, кого ничто не останавливает. Аппарат сиреневого цвета назвали "Клокворк" — то есть точный, как часы. Изобрести его инженерку Ренука Апте заставил собственный печальный опыт.

«Этому предшествовало много лет фрустрации: я чувствовала что трачу на все процедуры в салонах красоты, в частности на ногти, огромную кучу времени. Я инженер, меня на работе всегда окружали мужчины. И они вообще не понимали меня, говорили: ну и не делай этого. Как им было объяснить...», — говорит директор компании Сlockwork Ренука Апте.

Пришлось написать программу, которая с максимальной точностью рассчитывает человеческие ногти, а затем быстро и качественно наносит лак менее чем за 10 минут, дешевле чем за десять долларов. Для Калифорнии это уникальное предложение. Подпиливать, правда, еще не умеет.

«Механизм очень простой — загружаешь картридж с нужным цветом в машину, как капсулу в кофеварку. Подставляешь руку и все, готово. С миллиметровой точностью», — уверяет владелица работа.

Быстро и дешев, а потому Ренука надеется вскоре запустить «Клокворк» на массовый рынок. В торговые центры, офисы, жилые кварталы — повсюду, где людям хочется выглядеть гламурно, а времени на это не хватает. Впрочем, владелица салона красоты, которая запустила к себе экспериментальную модель, не боится остаться без работы.

Новости мира: маникюр от робота - в американском салоне искусственный интеллект красит ногти

«Я понимаю потребность в чем-то максимально быстром, простом и дешевом. Но это не заменит человеческого подхода, мои клиентки разве что сходят попробовать маникюр у робота, а потом вернутся ко мне. Ведь маникюрши и массируют руки, и оздоравливают ногти, и подбирают цвета — какой робот это сможет?», — говорит женщина.

Поэтому пока они мирно уживаются под одной крышей, мастера и ее сиреневая механическая конкурентка.

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