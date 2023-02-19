Російський пропагандист Соловйов істерить через запитання про синів

Та де не був Соловйов молодший насправді, він точно не в окопі

Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив у черговий скандал, де головним фігурантом виступає його кровиночка - 21-річний син Данило. Він призовного віку, однак він не в окопі, куди з екранів закликає пропагандист строковиків, а начебто працює моделлю, та ще й не в рідній Росії, а на "загниваючому заході", в Лондоні. Звісно, ведучий заперечує цю інформацію, йдеться в ТСН.

Старшому сину пропагандиста Олександру - 34, навчався в Лондоні на режисера, а молодшенький Данило - став тим каменем, на якому спіткнувся штатний зомбовод Росії. Його глядачі і раптом дізналися, що агітація за традиційні російські цінності, заклики до патріотів вмирати за Росію-матушку, а ще цинічне пропозиція до батьків віддати 18-річних строковиків на "священну війну" якось зовсім не співпадає ж тим, чим зайняті Соловйовські сини призивного віку.

Кажуть, молодший син - працює моделлю у Лондоні. Володимир Соловйов все, звичайно, заперечує і твердить, насправді, його Данило з Росії не виїздив і аж зривається в істерику. “Ось ви жалюгідні, дешеві тварюки. Мій син молодий красивий хлопець із модельною зовнішністю. Ви розміщуєте його фотографії кількарічної давності, а він ще музикант талановитий, знімає фільми, і про православні храми. Глибоко побожний хлопець, а зараз його цькують”, - кричав пропагандист.

Та де не був Соловйов-молодший насправді, він точно не в окопі, та й фотопідтверждження, що діти в Росії Соловйов не дав. Видно, тато береже їх від тієї війни, на яку так завзято відправляє чужих дітей.

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