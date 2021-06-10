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У Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком: є постраждалі (відео)

У Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком: є постраждалі (відео)

Київ Оперативний

Аварія сталася на Броварському проспекті столиці.

У Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком.

За попередньою інформацією, у ДТП минулося без жертв, але є потерпілі.

Про це повідомляє "ТСН. Ранок".

"На місце прибули одразу кілька карет швидкої допомоги. Аварія сталася на Броварському проспекті столиці. Це жвава траса, котрою до Києва дістаються з околиць. Через дві перекртиті смуги, там утворився затор", - йдеться у сюжеті.

Нагадаємо, у Києві позашляховик Audi влетів на швидкості у вантажівку. Водій Audi сильно постраждав.

Новини України: у Києві маршрутка не розминулася з легковиком – є потерпілі

Новини України: у Києві маршрутка не розминулася з легковиком – є потерпілі

 