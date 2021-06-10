У Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком: є постраждалі (відео)

Аварія сталася на Броварському проспекті столиці.
У Києві пасажирський бус не розминувся з легковиком.
За попередньою інформацією, у ДТП минулося без жертв, але є потерпілі.
Про це повідомляє "ТСН. Ранок".
"На місце прибули одразу кілька карет швидкої допомоги. Аварія сталася на Броварському проспекті столиці. Це жвава траса, котрою до Києва дістаються з околиць. Через дві перекртиті смуги, там утворився затор", - йдеться у сюжеті.
Нагадаємо, у Києві позашляховик Audi влетів на швидкості у вантажівку. Водій Audi сильно постраждав.