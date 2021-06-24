У київському метро пройти можна лише тим, хто має Kyiv Smart Card

У київському метро пройти можна лише тим, хто має Kyiv Smart Card

Інших пасажирів просто не пускають.

У київському метро сьогодні вдень пройти можна лише тим, хто має Kyiv Smart Card.

Інших пасажирів просто не пускають.

Про це ТСН.ua повідомляють пасажири.

Зокрема, така ситуація склалася на станції метро Васильківська. Але співробітниці станції кажуть, що зараз на усіх станціях можна пройти лише за наявності Kyiv Smart Card.

Ми звернулися за коментарем до пресслужби Київського метрополітену, але наразі на телефонні дзвінки там не відповідають. Чекаємо відповіді на офіційний запит.

Нагадаємо, у Києві здорожчає метро. У метрополітені кажуть, що вартість проїзду зроблять оптимальною для містян.

Джерела у Київраді зазначають, що вартість проїзду в громадському транспорті столиці може збільшитись до 12-15 гривень.

Нагадаємо, столичні комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен" 13 травня попросили владу Києва підвищити ціни на проїзд або направити фінансову допомогу. За їхніми підрахунками, обґрунтована вартість однієї поїздки становить понад 21 гривню.

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