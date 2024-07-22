У Львові прощаються з Іриною Фаріон: онлайн-трансляція

У Львові сьогодні прощаються з відомою мовознавицею.

Львів у понеділок, 22 липня, прощається з Іриною Фаріон. У Гарнізонному храмі святих Петра і Павла у ці хвилини має початися відспівування мовознавиці і колишньої народної депутатки, яка загинула від кулі вбивці.

Там працює і знімальна група ТСН.

Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповіла, що до храму збираються люди, які прийшли провести Ірину Фаріон.

ТСН також проводить пряму трансляцію з храму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Похорон Ірини Фаріон: НАЖИВО зі Львова у включеннях ТСН Вбивство Ірини Фаріон: що відомо

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, близько 19:30 невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника. Її госпіталізували у важкому стані і через декілька годин вона померла. Лікарі зазначили, що після операції у Ірини Фаріон не витримало серце. Кілера, який упродовж тривалого часу вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено.

У неділю, 21 липня, поліція опублікувала відео з підозрюваним та звернулась до українців з проханням надати їм інформацію про цю особу.

Читайте також: