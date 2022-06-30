Універсальні воїни: чи достатньо досвіду тероборонців для фронту

Універсальні вояки. Територіальна оборона, яку було створено для охорони цивільної інфраструктури, патрулювання і контролю пропускних пунктів, тепер є суттєвим підсиленням регулярних частин на фронті.

Та чи достатньо вона тренована та навчена, як їй вдається взаємодіяти з іншими бойовими підрозділами, в ефірі телемарафону розповів кореспондент ТСН Сергій Моргун.

Тренування тактичні, тренування вогневі, на місцевості - в лісі чи полі, і в різний час доби. Тренування кожен день і майже без вихідних. Це вже не зовсім та тероборона, яку готували перед повномасштабним вторгненням, та яка відіграла важливу роль в перші місяці війни. Відтепер у неї ще більше завдань і викликів.

"Спочатку... так було сплановано, що вони для охорони території громад. Потім виникала потреба така, десь... ну не на передній лінії, але на другій лінії для підтримки основних сил ЗСУ використовувати. За згодою військовослужбовців", - говорить Ігор Парнак, командир військової частини.

Йдеться про залучення тероборонівців на фронті. Підписані головнокомандувачем зміни до закону "Про основи національного спротиву" розділяють тероборону на ту, яка залишається на місцях, і ту, яка долучається до регулярних частин. Серед останніх більшість ті, хто вже мав бойовий досвід. Решта - на полігони тренуватися, як от боєць "Вал".

До цього в армії він не служив, нещодавно тільки з університету. Та на тепер й хвилини не проводить без своєї зброї, на навчанні, і навіть має деякий досвід оборони столиці. Цих навичок ніхто не применшує, каже військовий експерт Ігор Козій. Складність пояснює, саме у їхньому застосуванні в бойових умовах, у взаємодії з іншими підрозділами, в бойових умовах.

"Може є сенс робити в бойових бригадах учбові роти, вводячи в другу чи в третю лінію, передавати їх в якості навчання бойовим бригадам. Я розумію, що командиру бойової бригади нема часу навчати цих людей, але разом треба вибудовувати систему, правильну систему", - зазначає Ігор Козій.

Це не лише дозволить ефективніше воювати, а й зберігати більше людських життів. У ЗСУ твердять, саме над цим нині й працюють.

"Перед тим, як відправити будь-якого солдата, будемо говорити так, на передову, він повинен пройти певний рівень підготовки, як особистої, індивідуальної, так і злагодження відділення, злагодження взводу, злагодження роти. Тому весь цей процес він не короткостроковий, займає певний проміжок часу", - пояснює керівник сектору оборони Вишгородського району Київщини Сергій Кісільов.

Такого, як на початку повномасштабного наступу росіян, коли у бій могли йти навіть малопідготовлені, пригадує боєць Запорізької тероборони Ігор, вже точно немає.

Тероборонців добре себе зарекомендували на різних бойових напрямках, рахуючи і надгарячі нині Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Ізюм, підступи до Херсону. І за свою землю, за своїх рідних, готові на все, каже боєць "Вал", якого вдома чекає кохана.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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