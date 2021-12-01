"Велика термомодернізація": Зеленський розповів про масштабну програму у сфері енергетики

"Велика термомодернізація": Зеленський розповів про масштабну програму у сфері енергетики

За словами глави держави, це єдиний вихід і єдина найважливіша реформа щодо енергонезалежності держави.

Україна у 2022 році розпочинає масштабну програму "Велика термомодернізація", що дозволить застрахуватись від подальшого зростання цін на енергоносії.

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Про це 1 грудня у щорічному посланні до парламенту заявив президент України Володимир Зеленський

"У 2022 році ми розпочнемо велику програму - "Велика термомодернізація". Ми плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси та вперше отримати справжню енергетичну незалежність", - наголосив очільник держави.

Нагадаємо, про цю реформу Зеленський також говорив під час пресмарафону "30 запитань президенту України" 26 листопада. Зокрема, він тоді повідомив, що держреформа буде коштувати 300 млрд грн. А ідея термомодернізації полягає у збільшенні власного видобутку газу та зменшенні його споживання.

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