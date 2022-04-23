Великдень-2022: де і коли дивитись онлайн-трансляції богослужінь з храмів України

Великдень-2022: де і коли дивитись онлайн-трансляції богослужінь з храмів України

У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду святкуватимуть Великдень.

Цього року через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн.

ТСН.ua дізнавався, коли і де можна дивитись прямі ефірі великодніх служб.

Українська греко-католицька церква

Прямий ефір із Патріаршого собору УГКЦ в Києві розпочнеться 24 квітня о 7:30 ранку. Триватиме все орієнтовно до 11:30 години. Транслюватиме службу Fecebook-сторінка ТСН.ua та "Живе телебачення".

Православна церква України

Святкове богослужіння з нагоди Великодня почнеться 23 квітня о 23:30 в Михайлівському Золотоверхому соборі. Закінчення 24 квітня о 3:00 (орієнтовно). Пряму трансляцію можна буде подивитись у Facebook на офіційній сторінці ТСН.ua та сторінці ПЦУ.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.