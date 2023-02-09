Вода витікає тисячами кубометрів: дії росіян на Каховській ГЕС ведуть до техногенної та екологічної катастроф

До пів мільйона людей на Дніпропетровщині можуть лишитися без водопостачання через швидке обміління Каховського водосховища. Від листопада рівень води там знизився майже на три метри. Росіяни, коли тікали з Херсона, пошкодили дамбу Каховської ГЕС, і відтоді вода просто витікає тисячами кубометрів, йдеться в ТСН.

Нині берег Каховського водосховища висушений, вода відійшла вже на 150 метрів, і це ще далеко не кінець, кажуть фахівці. “До обміління рівень води був на 2-3 метри вищій. Тут були надзвичайно гарні місця, тут був пляжик гарненький, зліва рибколгосп колишній, життя було”, - переконують місцеві.

Там, де колись плавав та ловив рибу, тепер ходить пішки. Сергій Лалов, заступник місцевого голови, каже виріс на цьому березі, із сумом споглядає, як улюблені місця зникають і боїться заглядати в майбутнє. “Ситуація із рівнем води і нашими водозаборами майже критична, якщо вода упаде ще орієнтовно метр-півтори, то в наших селах питної води мабуть не буде”, - каже він.

Лихо з водою почалось у середині листопада, коли росіяни тікаючи з Херсону пошкодили дамбу Каховської ГЕС. “Дамбу вони підірвали, шляхове полотно, пошкодили три запірних шандори і з того моменту відбувається неконтрольований злив води. Наразі рівень води впав близько 2- 2,5 метрів в залежності від рельєфу і злив води продовжується”, - пояснює голова РВА Нікопольського району Євген Євтушенко.

Оцінити наскільки сильні пошкодження, і тим більше полагодити їх, змоги немає, каже голова, адже росіяни постійно обстрілюють дамбу. Тож більша частина Нікопольського району, а це майже 300 тисяч людей, можуть залишитись без води. “Наразі у нас є проблема у двох громадах із забором води. Тривога щодо міста Марганець, тривога щодо міста Покров, це великі території, які вже на критичній межі”, - додає Євтушенко.

Таким мілким Каховського моря Раїса Іванівна не пам’ятає. Вона мешкає на самісінькому його березі, її обійстя постійно під ворожим вогнем. Будинок побитий, із єдиним вцілілим вікном, але тепер, крім обстрілів, пан Раїса переживає, де брати питну воду, якщо вона зникне. Колодязів, принаймні у Червоногоригрівці, немає, а місцеві джерела теж під обстрілами.

Переживають за воду і у Нікополі, який вже сім місяців під щоденними обстрілами. Дві з половиною тисячі будинків там пошкоджені, мережі регулярно перебивають. Але, кажуть у міськраді, поки вода в місті є, то нею готові навіть ділитися. “У нас є два водозабори, працюємо зараз на ближньому, в ньому в нас ще десь біля 2,5 метрів є глибини, якщо буде падіння надалі води, то ми перейдемо на другий ввод, який діла знаходиться по водосховищу, тем в нас біля 7 метрів ще є глибини”, - переконує міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Аби врятувати ситуацію, рівень води у Каховському водосховищі намагаються підтримувати за рахунок інших. Крім того у Нікопольському районі закупили потужні насоси для закачування питної води, але без ремонту пошкодженої дамби, витік води не зупинити.

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