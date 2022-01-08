Зігріти крихітку: як в'язані іграшки допомагають передчасно народженим малюкам

Іграшки в'яже волонтерка з Буковини.

На Буковині волонтерка в’яже речі для передчасно народжених малюків і безкоштовно передає до перинатальних центрів. Неонатологи та батьки неабияк раді таким подарункам, адже немовлятам просто необхідні теплі натуральні речі для виходжування.

Що це за іграшки та як вони допомагають - у сюжеті ТСН.19:30 за 8 січня.

Поспішайка Анечка пів дня проводить у мами на грудях. Дівчинка з’явилася на світ на 27 тижні вагітності. Мала вагу менше кілограма. Крихітку навіть не видно з-під шапочки та пледика. Разом із крихіткою породілля зігріває і іграшку: коли лікарі забирають маля до кувезу, мама кладе її поруч із донечкою. "У нас є такі восьминіжки. Ми ставимо собі до грудей, ставимо біля малюка і вони відчувають ту любов, що відчували у животику. Відчувають маму", - каже породілля Аліна Ватаманюк.

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Спіральки імітують діткам пуповину. Вони за них тримаються, відчувають запах мами і заспокоюються. Іграшки, які допомагають поспішайкам заспокоїтися та швидше зміцніти в’яже та передає до пологових буковинка Анна Ботушанська. Жінка також мала передчасні пологи. Тепер Анна в'яже не лише іграшки, а й комплекти теплих речей для передчасно народжених малюків.

"Якщо дитина маленька, вона погано зберігає тепло. Її треба чимось вкрити, окрім того, що покласти у тепле місце в кювезик", - пояснив керівник відділення інтенсивної терапії новонароджених Чернівецького перинатального центру Денис Колюбакін.

Новини Буковини: волонтерка в'яже речі для передчасно народжених малюків

Анна усе плете з натуральної нитки: котон і шерсть. В’язальниця експериментує з комбінуванням яскравих відтінків. У магазині жінка ретельно перебирає кожен моток, щоби підібрати якісний матеріал. Здебільшого купує все власним коштом.

Напередодні новорічних свят Анна зв’язала для перинатального центру аж пів сотні крихітних комплектів. Речі поїдуть із малюками додому. Коли вони підростуть, зможуть гратися та вчити кольори завдяки різнобарвним забавкам, а пледиком накриватися вже не в кувезі, а у візочку під час прогулянки.