Согреть кроху: как вязаные игрушки помогают преждевременно рожденным малышам

Игрушки вяжет волонтер из Буковины.

На Буковине волонтер вяжет вещи для преждевременно рожденных малышей и бесплатно передает в перинатальные центры. Неонатологи и родители очень рады таким подаркам, ведь младенцам просто необходимы теплые натуральные вещи для выхаживания.

Что это за игрушки и как они помогают – в сюжете ТСН.19:30 за 8 января.

Спешница Анечка пол дня проводит у мамы на груди. Девочка появилась на свет на 27 неделе беременности. Имела вес меньше килограмма. Крошку даже не видно из-под шапочки и пледика. Вместе с крохой роженица согревает и игрушку: когда врачи забирают малыша в кувез, мама кладет ее рядом с дочкой. "У нас есть такие восьминожки. Мы ставим себе к груди, ставим у малыша и они чувствуют ту любовь, которую испытывали в животе. Чувствуют маму", — говорит Алина Ватаманюк.

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Спиральки имитируют деткам пуповину. Они за них держатся, чувствуют запах мамы и успокаиваются. Игрушки, которые помогают спешкам успокоиться и быстрее укрепить вяжет и передает в родильные буковинку Анну Ботушанскую. У женщины также были преждевременные роды. Теперь Анна вяжет не только игрушки, но и комплекты теплых вещей для преждевременно родившихся малышей.

"Если ребенок маленький, он плохо сохраняет тепло. Его нужно чем-то укрыть, кроме того, что положить в теплое место в кювезик", — объяснил руководитель отделения интенсивной терапии новорожденных Черновицкого перинатального центра Денис Колюбакин.

Новости Буковины: волонтер вяжет вещи для преждевременно рожденных малышей

Анна все плетет из натуральной нити: коттон и шерсть. Вязальщица экспериментирует с комбинированием ярких оттенков. В магазине женщина тщательно перебирает каждый моток, чтобы подобрать качественный материал. В основном покупает все за свой счет.

В канун новогодних праздников Анна связала для перинатального центра целых полсотни крохотных комплектов. Вещи поедут с малышами домой. Когда они подрастут, смогут играть и учить цвета благодаря разноцветным игрушкам, а пледиком накрываться уже не в кувезе, а в коляске во время прогулки.