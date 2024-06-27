Найсмачніший український борщ — рецепт

Мабуть, кожна українська родина має свій сімейний рецепт борщу. Неможливо уявити смачний обід без цієї національної страви. Спробуйте приготувати український борщ за цим рецептом — і він обов'язково стане вашим улюбленим.
Справжній український борщ, який захочеться готувати знову і знову.
Інгредієнти
- свинина, яловичина
- до 1 кг
- морква
- 1 шт
- картопля
- 2-3 шт
- квасоля
- 1 склянка
- селера і корінь петрушки
- за смаком
- буряк
- 1-2 шт
- червоний солодкий перець
- 1 шт
- часник
- 2-3 зубчика
- цибуля
- 1 шт
- білокачанна капуста
- 0,5 головки
- паста томатна
- 2-3 ст. ложки
- сіль, чорний перець, зелень, лавровий лист, гострий перець, кріп, петрушка, зелень
- за смаком
- сметана
- 1 ст. ложка
Як приготувати справжній український борщ — покрокова інструкція:
- Для початку візьміть каструлю на 5-6 л і залийте холодну воду (трішки понад половину). Поставте на вогонь. Поки вода гріється, добре промийте м'ясо. Наріжте його на достатньо великі шматки. Якщо це ребра, то розділіть по одному і нарубайте на шматки 5-6 см завдовжки. Покладіть у воду, доведіть до кипіння, зніміть пінку, що утворилася.
- Кинути у воду лавровий лист, селеру і корінь петрушки, посолити і поперчити. Міцний бульйон варити приблизно 1 годину. М'ясо повинно легко відділятися від кісток. Коли бульйон буде готовий, витягнути корінь петрушки, селеру і лавровий лист. Додати квасолю, яку попередньо вимочили у воді. Дочекатися кипіння, зменшити вогонь і варити приблизно 20 хвилин. Квасоля повинна бути не повністю готовою.
- В бульйон додати нарізану кружочками моркву і цибулю. Розчавити часник і також додати. Дрібно нарізати гострий перець. Варити ще 15 хвилин.
- Почистити буряк. Можна його попередньо злегка підсмажити на салі або вершковому маслі. Можна буряк натерти на тертку чи нарізати невеликою соломкою. Варити 10 хвилин. Після цього додати нарізану кубиками картоплю.
- Через 15 хвилин картопля вже звариться, тепер настав час додавати томатну пасту, яка додасть борщу кислинку. Нарізати дрібно білокачанну капусту і теж кинути у борщ. Варити ще 5 хвилин.
- Борщ наприкінці ще раз посоліть, поперчіть, додайте зелені. Вимкніть плиту і дайте настоятися. Що довше, то краще. Подавати зі столовою ложкою сметани. Найкраще — домашньої.