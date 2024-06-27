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Найсмачніший український борщ — рецепт

Час приготування
2 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
36 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
261
Час на прочитання
2 хв
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Найсмачніший український борщ — рецепт

Справжній український борщ: рецепт / Фото: pixabay.com

Мабуть, кожна українська родина має свій сімейний рецепт борщу. Неможливо уявити смачний обід без цієї національної страви. Спробуйте приготувати український борщ за цим рецептом — і він обов'язково стане вашим улюбленим.

Справжній український борщ, який захочеться готувати знову і знову.

Інгредієнти

свинина, яловичина
до 1 кг
морква
1 шт
картопля
2-3 шт
квасоля
1 склянка
селера і корінь петрушки
за смаком
буряк
1-2 шт
червоний солодкий перець
1 шт
часник
2-3 зубчика
цибуля
1 шт
білокачанна капуста
0,5 головки
паста томатна
2-3 ст. ложки
сіль, чорний перець, зелень, лавровий лист, гострий перець, кріп, петрушка, зелень
за смаком
сметана
1 ст. ложка
Як приготувати український борщ: інгредієнти / © pixabay.com
Як приготувати український борщ: інгредієнти / Фото: pixabay.com

Як приготувати справжній український борщ — покрокова інструкція:

  1. Для початку візьміть каструлю на 5-6 л і залийте холодну воду (трішки понад половину). Поставте на вогонь. Поки вода гріється, добре промийте м'ясо. Наріжте його на достатньо великі шматки. Якщо це ребра, то розділіть по одному і нарубайте на шматки 5-6 см завдовжки. Покладіть у воду, доведіть до кипіння, зніміть пінку, що утворилася.
  2. Кинути у воду лавровий лист, селеру і корінь петрушки, посолити і поперчити. Міцний бульйон варити приблизно 1 годину. М'ясо повинно легко відділятися від кісток. Коли бульйон буде готовий, витягнути корінь петрушки, селеру і лавровий лист. Додати квасолю, яку попередньо вимочили у воді. Дочекатися кипіння, зменшити вогонь і варити приблизно 20 хвилин. Квасоля повинна бути не повністю готовою.
  3. В бульйон додати нарізану кружочками моркву і цибулю. Розчавити часник і також додати. Дрібно нарізати гострий перець. Варити ще 15 хвилин.
    Борщ український з м'ясом: рецепт / © pixabay.com
    Борщ український з м'ясом: рецепт / Фото: pixabay.com
  4. Почистити буряк. Можна його попередньо злегка підсмажити на салі або вершковому маслі. Можна буряк натерти на тертку чи нарізати невеликою соломкою. Варити 10 хвилин. Після цього додати нарізану кубиками картоплю.
  5. Через 15 хвилин картопля вже звариться, тепер настав час додавати томатну пасту, яка додасть борщу кислинку. Нарізати дрібно білокачанну капусту і теж кинути у борщ. Варити ще 5 хвилин.
  6. Борщ наприкінці ще раз посоліть, поперчіть, додайте зелені. Вимкніть плиту і дайте настоятися. Що довше, то краще. Подавати зі столовою ложкою сметани. Найкраще — домашньої.

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