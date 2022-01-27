45-річна Олена Кравець розсекретила, які процедури робить, аби мати молодий вигляд

Артистка поділилася своїми секретами молодості.

Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець поспілкувалася зі своїми шанувальниками і відповіла на питання, які їх найбільше хвилюють.

Зокрема, 45-річна артистка поділилася, як їй вдається залишатися такою молодою і мати гарний квітучий вигляд. Як зізналася Олена, вона багато часу приділяє догляду за шкірою і тілом:

instagram.com/lennykravets

"Я ходжу на масажі і усілякі остеопатичні естетичні процедури, - вони стосуються обличчя і тіла. Я займаюся пілатесом. Хотілося б регулярніше і тренеру, і мені, але поки що, як виходить. В мене такий пілатес, на тренажерах, з повним включенням. Такий, серйозний взагалі спорт", - поділилася Кравець.

instagram.com/lennykravets

Разом з тим акторка наголосила, що жодних уколів краси не робить і найближчим часом не збирається:

"В силу того, що я поки не можу робити жодних там ін'єкцій і усіляких таких процедур… Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю і не дуже хочу, тому роблю все, що можу, щоб мати гарний вигляд на свій вік", -пояснила зірка.

Читайте також: