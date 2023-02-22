50-річний Джуд Лоу усьоме став батьком

Відомий британський актор Джуд Лоу усьоме став батьком.

Так, дружина знаменитості Філіпа Коен народила чоловіку другу дитину. Поповнення у родині 50-річного Джуда Лоу стало справжньою несподіванкою. Зокрема, актор тримав у секреті, що його кохана при надії.

Про те, що знаменитість усьоме став батьком, дізналися журналісти видання The Sun. Папараці заскочили пару з новонародженою дитиною в аеропорту Гітроу. Разом з ними йшла їхня няня, яка доглядала за старшою дитиною.

Наразі невідомо, коли саме Філіпа народила. Також подружжя тримає в секреті стать та ім'я дитини.

Зазначимо, Джуд Лоу та Філіпа Коен зіграли весілля у квітні 2019 року. У вересні 2020 року у них народилася перша спільна дитина, стать та ім'я якої вони досі приховують.

Джуд Лоу з дружиною / Фото: Getty Images

Від першої дружини знаменитість виховує трьох дітей - синів Рафферті і Руді та доньку Айріс. 2009 року модель Саманта Берк народила актору доньку Софію, а 2015 співачка Кетрін Гардінг народила від Джуда дівчинку Аду.

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