50-летний Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом

Известный британский актер Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом.

Жена знаменитости Филиппа Коэн родила мужу второго ребенка. Пополнение в семье 50-летнего Джуда Лоу стало настоящей неожиданностью. В частности, актер держал в секрете, что его любимая в положении.

О том, что знаменитость в седьмой раз стал отцом, узнали журналисты издания The Sun. Папарацци застали пару с новорожденным ребенком в аэропорту Хитроу. Вместе с ними шла их няня, которая ухаживала за старшим ребенком.

Пока неизвестно, когда именно Филиппа родила. Также супруги держат в секрете пол и имя ребенка.

Отметим, Джуд Лоу и Филиппа Коэн сыграли свадьбу в апреле 2019 года. В сентябре 2020 года у них родился первый совместный ребенок, пол и имя которого они скрывают.

Джуд Лоу с женой / Фото: Getty Images

От первой жены знаменитость воспитывает троих детей - сыновей Рафферти и Руди и дочь Айрис. В 2009 году модель Саманта Берк родила актеру дочь Софию, а в 2015 году певица Кэтрин Хардинг родила от Джуда девочку Аду.

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