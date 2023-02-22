Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

50-летний Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
406
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
50-летний Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Знаменитость с ребенком застали папарацци.

Известный британский актер Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом.

Жена знаменитости Филиппа Коэн родила мужу второго ребенка. Пополнение в семье 50-летнего Джуда Лоу стало настоящей неожиданностью. В частности, актер держал в секрете, что его любимая в положении.

О том, что знаменитость в седьмой раз стал отцом, узнали журналисты издания The Sun. Папарацци застали пару с новорожденным ребенком в аэропорту Хитроу. Вместе с ними шла их няня, которая ухаживала за старшим ребенком.

Пока неизвестно, когда именно Филиппа родила. Также супруги держат в секрете пол и имя ребенка.

Отметим, Джуд Лоу и Филиппа Коэн сыграли свадьбу в апреле 2019 года. В сентябре 2020 года у них родился первый совместный ребенок, пол и имя которого они скрывают.

Джуд Лоу с женой / © Getty Images
Джуд Лоу с женой / Фото: Getty Images

От первой жены знаменитость воспитывает троих детей - сыновей Рафферти и Руди и дочь Айрис. В 2009 году модель Саманта Берк родила актеру дочь Софию, а в 2015 году певица Кэтрин Хардинг родила от Джуда девочку Аду.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
406
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация