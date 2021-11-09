57-річна Лоліта у леопардовому купальнику станцювала зі шваброю

Виконавиця опублікувала кумедне відео.

Співачка Лоліта Мілявська, яка торік неймовірно схудла, продовжує хизуватися новими формами.

Так, зірка показала кумедне відео, у якому танцює під хіт Світлани Лободи – "Американо". До слова, 57-річна знаменитість одягнена в леопардовий купальник та гумові капці. Пляжне вбрання Лоліти ідеально підкреслило її схудлі форми.

Окрім цього, співачка танцювала зі шваброю в руках. Вона була на відпочинку, а перед тим як летіти додому, вирішила прибрати номер після себе.

"Перед тим як летіти, вирішила прибрати після себе. Хоча настрій зовсім не "Американо", але пісня Свєти дуже подобається", - поділилася виконавиця.

До слова, настрій своїм фанам Лоліта точно підняла. Прихильники зазначили, що вона "королева епатажу".

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