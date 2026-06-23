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69-річний Володимир Бебешко переніс інсульт і розкрив, де зараз перебуває: "Не міг ходити, говорити"
На здоров’я продюсера серйозно вплинула війна.
Відомий український продюсер Володимир Бебешко зізнався, що пережив інсульт.
В останні роки знаменитість зник із радарів шоубізнесу. Проте в інтерв’ю Славі Дьоміну 69-річний Бебешко вийшов на зв’язок та розкрив, де зараз перебуває та що з ним сталося. Виявляється, вже три роки продюсер живе у Варшаві, Польща. Його виїзд з України був зумовлений серйозними проблемами зі здоров’ям.
«Я зараз живу у Варшаві, у Польщі, вже три роки, бо я, чесно кажучи, захворів. Я б не поїхав з України, але так сталося, що мене вдарило так, і я мушу бути в Польщі», — зізнався продюсер.
До Польщі Володимиру Бебешку довелося виїхати, аби відновлюватися після пережитого інсульту, що стався на тлі війни три роки тому. Зараз продюсер проходить реабілітацію. Раніше він не міг ходити, говорити, а зараз поступово відновлюється. Скільки ще часу потрібно на реабілітацію, Володимир Бебешко достеменно не знає, проте сподівається, що незабаром йому стане ще краще.
«Інсульт, та й все. Вдарило сильно, я не ходив, не говорив, але зараз я ходжу, музику пишу, маю надію, що буде ще краще. Я по три години ходжу в лісі, ходжу з паличками, фізкультурою займаюся і так далі. Треба час! Реабілітація триває вже три роки, а ще скільки — ніхто не знає», — поділився продюсер.
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія жалілась на проблеми зі здоров’ям. Артистка опинилась в лікарні та показалась під крапельницями.