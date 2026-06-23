69-річний Володимир Бебешко переніс інсульт і розкрив, де зараз перебуває: "Не міг ходити, говорити"

Володимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

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Відомий український продюсер Володимир Бебешко зізнався, що пережив інсульт.

В останні роки знаменитість зник із радарів шоубізнесу. Проте в інтерв’ю Славі Дьоміну 69-річний Бебешко вийшов на зв’язок та розкрив, де зараз перебуває та що з ним сталося. Виявляється, вже три роки продюсер живе у Варшаві, Польща. Його виїзд з України був зумовлений серйозними проблемами зі здоров’ям.

«Я зараз живу у Варшаві, у Польщі, вже три роки, бо я, чесно кажучи, захворів. Я б не поїхав з України, але так сталося, що мене вдарило так, і я мушу бути в Польщі», — зізнався продюсер.

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Володимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

До Польщі Володимиру Бебешку довелося виїхати, аби відновлюватися після пережитого інсульту, що стався на тлі війни три роки тому. Зараз продюсер проходить реабілітацію. Раніше він не міг ходити, говорити, а зараз поступово відновлюється. Скільки ще часу потрібно на реабілітацію, Володимир Бебешко достеменно не знає, проте сподівається, що незабаром йому стане ще краще.

«Інсульт, та й все. Вдарило сильно, я не ходив, не говорив, але зараз я ходжу, музику пишу, маю надію, що буде ще краще. Я по три години ходжу в лісі, ходжу з паличками, фізкультурою займаюся і так далі. Треба час! Реабілітація триває вже три роки, а ще скільки — ніхто не знає», — поділився продюсер.

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