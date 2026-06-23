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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
3 хв

Кольчуга з 4564 монет: майстер із Чернігівщини вразив унікальним обладунком (фото)

Майстер власноруч зібрав кольчугу вагою 5 кг з українських монет, виведених з обігу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Олександр Пономаренко створив кольчугу з понад 4500 українських монет

Олександр Пономаренко створив кольчугу з понад 4500 українських монет / © «Суспільне Чернігів»

Житель Чернігівської області Олександр Пономаренко створив унікальну кольчугу, використавши понад 4500 українських монет. Майстер планує виготовити ще й штани до обладунку.

Про це повідомляє «Суспільне Чернігів».

Житель Любеча створив унікальну кольчугу з українських монет і планує виготовити до неї ще й штани. Ідея з’явилася ще 2016 року, коли разом із односельцями Пономренко зібрав 4564 монети для обладунку на фестиваль «Київська Русь», який тоді проводили в громаді. За словами чоловіка, монети для штанів уже також є, однак через війну поки бракує натхнення взятися за роботу.

Основу кольчуги майстер зробив із монет номіналом одна копійка, які вивели з обігу в жовтні 2019 року. Для окантовки використав десятикопійчані монети, що від жовтня 2025 року також поступово вилучаються з обігу. Збирати матеріал допомагали односельці та продавці місцевих магазинів.

«Копійки збирали в кожному магазині. Вже знали, що я займаюся виготовленням кольчуги. То вони дзвонять „Михаличу, прийди. Там тобі гривню двадцять уже назбирали“. Гроші заплатив, копійки забрав», — розповів Пономаренко.

Монети з’єднані між собою рибальськими кільцями.

«Кільця купляв по всій Україні. Бо в магазинах вони бувають по 10-20-40 штук. То купував через Інтернет, просив знайомих. Для того, щоб 100 копійок зібрати розміром десять на десять, ішло шість годин на це«, — розповів житель Чернігівщини.

Олександр Пономаренко створив кольчугу з понад 4500 українських монет / © «Суспільне Чернігів»

Олександр Пономаренко створив кольчугу з понад 4500 українських монет / © «Суспільне Чернігів»

Готовий виріб важить понад 5 кг і складається з 4564 монет. Одягати кольчугу Олександрові допомагає дружина. Для завершення образу він також власноруч зробив меч.

За словами чоловіка, він завжди любив створювати щось своїми руками. Після служби в армії, окрім основної роботи майстром виробничого навчання з водіння, Пономаренко також працював ведучим і гумористом у місцевому будинку культури. Крім того, не пропускав жодного фестивалю «Київська Русь».

«Потім ярмарки проводились у нас. А взагалі ми виїжджали, наприклад, „Седнівська осінь“. Там кожна громада, яку запрошували, ставила свій намет. Любецька громада, Ріпкінська громада тощо. Сцена там дуже здорова була», — поділився чоловік.

Він зізнався, що повномасштабна війна кардинально змінила життя громади та атмосферу свят.

«Фестиваль — це ж копійка. Та з усієї округи з’їжджались до нас і торгували. Взагалі і родичі цікавились „А коли там у вас фестиваль? Ми хочемо приїхати“. Заздалегідь уже запитували, щоб відпустку взяти. Взагалі всі фестивалі, ярмарки піднімали настрій людям, дух піднімали. А ця війна почалася… Зараз зовсім інший настрій«, — розповів Олександр.

Олександр Пономаренко створив кольчугу з понад 4500 українських монет / © «Суспільне Чернігів»

Олександр Пономаренко створив кольчугу з понад 4500 українських монет / © «Суспільне Чернігів»

Продавати або передавати кольчугу до музею майстер не планує. Каже, що хоче залишити її як сімейну пам’ять для майбутніх поколінь.

«Хай внукам залишиться. Я стільки енергії витратив, стільки часу. І продати? Сьогодні гроші ­– ніщо. Сьогодні є, завтра їх немає. Це вода. А це буде така річ, буде пам’ять, що дід зробив чи прадід», — розповів Пономаренко.

До слова, українець Олег Карпа зі Львівщини встановив світовий рекорд, набивши на тілі 230 татуювань кісток, що значно перевершило показник легендарного Zombie Boy (139 зображень). Медбрат із судово-медичної експертизи протягом п’яти років створював на собі детальний анатомічний посібник, де кожне тату відповідає реальній кістці, водночас залишивши обличчя недоторканим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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