76-річна Шер у блискучому боді та на платформі зачарувала фігурою та продефілювала подіумом

Американська співачка Шер не втомлюється доводити, що в 76 років спокійно можна дати фору молодим артисткам.

Так, днями співачка Шер взяла участь у показі Balmain, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.

Після того, як наприкінці шоу на уклін вийшов директор бренду Олів'є Рустен, на присутніхчекав сюрприз. Слідом за Рустеном подіумом продефілювала 76-річна зірка.

Шер на показі Balmain / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у блискучий чорний боді, чорні легінси та чоботи на грубій підошві. Коли дивишся на цю жінку, неможливо повірити, що їй – 76 років.

Шер на показі Balmain / Фото: Associated Press

Пізніше сама Шер у Twitter прокоментувала свою участь у показі: "Просто чудово провела час на сцені... Почувалася чудово! Шоу, напевно, було найкращим за всі часи. Моделі були красунями з іншого всесвіту. Одяг, за який можна все віддати…" – написала Шер.

Шер на показі Balmain / Фото: Associated Press

Шер на показі Balmain / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Шер не раз висловлювала свою підтримку Україні. Так у лютому, за день до війни, артистка написала у своєму Twitter, чому Україна важлива для Америки. Вона заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна. Путіна Шер назвала "деспотом".

Пізніше Шер заявила, що готова прийняти у своєму будинку українських біженців і зазначила, що "Україна – друга за величиною країна в Європі після Росії". Шер закликала надати Україні все необхідне озброєння, щоб протистояти Росії.

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