Алек Болдвін вперше вийшов на знімальний майданчик після загибелі Галини Гатчінс

Актор почав зніматися у новому фільмі.

Голлівудський актор Алек Болдвін знову почав зніматися у фільмах.

Так, актор отримав роль у малобюджетному трилері "97 хвилин", в якому покажуть захоплення пасажирського літака. Скоріш за все, у фільмі Болдвін зіграє співробітника американського Агенства з національної безпеки.

"У нас був перший знімальний день. Дуже дивно повертатись до роботи. Я не працював від 21 жовтня, від дня цієї жахливої трагедї. Мені досі складно про це говорити", - поділився актор у своєму Instagram.

Алек Болдвін на зніманнях нового фільму / скріншот з відео

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін на зніманнях фільму "Іржа" випадково застрелив операторку, 42-річну українку Галину Гатчінс. За словами зірки, він не знав, що у пістолеті були бойові патрони.

Режисер назвав смертельний постріл "одним на трильйон".

Сама ж зброярка Ганна Гутьєррес-Рід запевняє, що заряджала зброю холостими патронами. Вона переконана, що хтось замінив їх на бойові.

Наразі ведеться слідство.

До слова, весь цей час Алек Болдвін не виходив на змінальний майданчик.

Алек Болдвін повернувся в кіно | Новини світу

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