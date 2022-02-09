Алек Болдуин впервые вышел на съемочную площадку после гибели Галины Хатчинс

Актер стал сниматься в новом фильме.

Голливудский актер Алек Болдуин снова начал сниматься в фильмах.

Актер получил роль в малобюджетном триллере "97 минут", в котором покажут захват пассажирского самолета. Скорее всего, в фильме Болдуин сыграет сотрудника американского Агентства национальной безопасности.

"У нас был первый съемочный день. Очень странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября, со дня этой ужасной трагедии. Мне до сих пор сложно об этом говорить", — поделился актер в своем Instagram.

Алек Болдуин на съемках нового фильма / скриншот с видео

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. По словам звезды, он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

Режиссер назвал смертельный выстрел "одним на триллион".

Сама же оружейница Анна Гутьеррес-Рид уверяет, что заряжала оружие холостыми патронами. Она уверена, что кто-то заменил их на боевые.

В настоящее время ведется следствие.

К слову, все это время Алек Болдвин не выходил на съемочную площадку.

Алек Болдуин вернулся в кино | Новости мира

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