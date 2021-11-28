Анна Трінчер розповіла, чому коханому довелося купувати їй ще одну обручку

Анна Трінчер розповіла, чому коханому довелося купувати їй ще одну обручку

Також зірка поділилася, яким буде її весілля.

Українська співачка Анна Трінчер не так давно отримала освідчення від свого коханого, блогера Олександра Волошина.

Як зізналася артистка у програмі "Світське життя", вона протягом трьох місяців натякала бойфренду та навіть розповіла про яку обручку мріє. Тож, Волошин не переживав, що кохана відмовить.

"Я заздалегідь трошки натякнула, якщо буде освідчення, то обов'язково лише з обручкою Cartier, яка виявилася великою. Ми вирішили не зменшувати, а просто придбати нову", - пояснила Анна.

Також новоспечена наречена зізналася, щомріє про велике гучне весілля, таке, щоб "на все життя".

А підготовку до весілля Трінчер розпочне з пошуку сукні. Знаменитість зізналася, що у неї буде декілька весільних вбрань. Одне з них вона обиратиме у Парижі. Друге їй запропонував пошити відомий український дизайнер.

"Сьогодні ми зустрілися з Андре Таном у партері. Він запропонував зробити для мене сукню. Тому треба якось це сумістити. Спочатку сукня від Андре Тана, а потім сукня від паризьких дизайнерів", - прокоментувала Трінчер.

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