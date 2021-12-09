Анна Трінчер у мереживній білизні спокусливо попестила струнке тіло

Зірка опублікувала пікантне відео.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер ще та спокусниця.

В Instagram-stories зірка серіалу "Школа" розмістила гаряче відео, де позувала у білизні перед дзеркалом. У ролику блогерка ніжно попестила струнке тіло у чорному мереживному спідньому. Виконавиця розпустила волосся та похвалилася апетитними стегнами та пласким животиком.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Що думають фани артистки щодо такого гарячого контенту, залишається загадкою. Цілком ймовірно, що юзери залишили низку реакцій-вогників та засипали компліментами Аню в особистих повідомленнях.

Читайте також: