Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Анна Трінчер у мереживній білизні спокусливо попестила струнке тіло

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Анна Трінчер у мереживній білизні спокусливо попестила струнке тіло

Анна Трінчер / Пресслужба Анни Трінчер

Зірка опублікувала пікантне відео.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер ще та спокусниця.

В Instagram-stories зірка серіалу "Школа" розмістила гаряче відео, де позувала у білизні перед дзеркалом. У ролику блогерка ніжно попестила струнке тіло у чорному мереживному спідньому. Виконавиця розпустила волосся та похвалилася апетитними стегнами та пласким животиком.

Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Що думають фани артистки щодо такого гарячого контенту, залишається загадкою. Цілком ймовірно, що юзери залишили низку реакцій-вогників та засипали компліментами Аню в особистих повідомленнях.

Читайте також:

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація