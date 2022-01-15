Анна Трінчер збільшила груди до третього розміру – ЗМІ

Артистка здійснила свою мрію.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер лягла під ніж пластичного хірурга.

Знаменитість давно мріяла збільшити собі груди, і минулого року вона наважилася це зробити. Як повідомляє telegram-канал MUZVAR із посиланням на менеджмент співачки, Анна перенесла операцію.

Так, зірка збільшила собі груди до третього розміру. До слова, раніше вона вагалась та не могла визначитися з розміром бюсту.

Анна Трінчер з третім розміром грудей / instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, наразі Анна відновлюється після операції. Також менеджмент артистки повідомив, що вона не виступатиме перед публікою три тижні.

Нагадаємо, виконавиця раніше вже планувала зробити мамопластику. Втім, рік тому вона не змогла наважитися на операцію. У листопаді 2021 року зірка знову сходила на консультацію до лікаря. Її наречений, Олександр Волошин, був проти операції. Однак, коли він побачив свою кохану з третім розміром грудей, то одразу ж погодився.

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