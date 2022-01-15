Анна Тринчер увеличила грудь до третьего размера – СМИ

Артистка осуществила свою мечту.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер легла под нож пластического хирурга.

Знаменитость давно мечтала увеличить себе грудь, и в прошлом году она решилась это сделать. Как сообщает telegram-канал MUZVAR со ссылкой на менеджмент певицы, Анна перенесла операцию.

Звезда увеличила себе грудь до третьего размера. К слову, раньше она колебалась и не могла определиться с размером бюста.

Анна Тринчер с третьим размером груди / instagram.com/annatrincher_official

Отметим, сейчас Анна восстанавливается после операции. Также менеджмент артистки сообщил, что она не будет выступать перед публикой три недели.

Напомним, исполнительница раньше уже планировала сделать маммопластику. Впрочем, год назад она не смогла решиться на операцию. В ноябре 2021 года звезда снова сходила на консультацию к врачу. Ее жених Александр Волошин был против операции. Однако когда он увидел свою любимую с третьим размером груди, то сразу же согласился.

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