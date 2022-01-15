Леся Никитюк призналась, сколько денег тратит в салонах красоты

Леся пошутила, что эти средства могла бы потратить на криптовалюту.

Украинская ведущая Леся Никитюк выглядит красиво.

К слову, звезда часто посещает салоны красоты. Там Леся делает разные процедуры, которые стоят немало. В Instagram-stories Леся рассказала поклонникам, сколько денег потратила в последний раз в салоне красоты.

"Почти четыре часа провели в салоне красоты. Ужасно устала. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование бровей, купила тушь от Веры Брежневой со скидкой, потратила 3,5 тыс грн", — рассказала Никитюк.

Ведущая даже не удержалась и пошутила по этому поводу. Она отметила, что эти средства могли бы потратить на то, чтобы купить криптовалюту.

Леся Никитюк пошутила о криптовалюте / instagram.com/lesia_nikituk

"Это же сколько можно было криптовалюты купить?" – пошутила Леся.

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