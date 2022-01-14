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Анна Саливанчук рассекретила свой вес: "Хочу похудеть"

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Анна Саливанчук рассекретила свой вес: "Хочу похудеть"

Анна Соливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Звезда рассказала, что набрала лишние кило после новогодних праздников.

Украинская актриса Анна Саливанчук решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, в Instagram-stories в артистки поинтересовались, сколько она весит. Анна не стала скрывать такую информацию и откровенно ответила на вопросы. Более того, знаменитость даже сказала, сколько хочет сбросить лишних кило.

"Я вешу 63 кило, хочу – 57", — ответила Саливанчук.

Анна Саливанчук рассекретила свой вес / © instagram.com/salivanchuk.anna
Анна Саливанчук рассекретила свой вес / instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, недавно звезда жаловалась, что набрала лишние кило после новогодних праздников. Актриса рассказала, что начала следить за своим питанием. Поэтому, скорее всего, Анне быстро удастся похудеть.

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