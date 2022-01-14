Анна Саліванчук розсекретила свою вагу: "Хочу схуднути"

Зірка розповіла, що набрала зайві кіло після новорічних свят.

Українська акторка Анна Саліванчук вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, в Instagram-stories в артистки поцікавились, скільки вона важить. Анна не стала приховувати таку інформацію та відверто відповіла на запитання. Ба більше, знаменитість навіть сказала, скільки хоче скинути зайвих кіло.

"Я важу 63 кіло, хочу – 57", - відповіла Саліванчук.

Анна Саліванчук розсекретила свою вагу / instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, нещодавно зірка жалілася, що набрала зайві кіло після новорічних свят. Так, акторка розповіла, що почала слідкувати за своїм харчуванням. Тому, скоріш за все, Анні швидко вдасться схуднути.

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