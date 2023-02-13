Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс учетверте стали батьками

Відоме голлівудське подружжя Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі поділилося радісною новиною.

Так, у пари народилася четверта дитина. Про це Блейк повідомила у своєму Instagram. Вона опублікувала фото, на якому зображена з чоловіком та його мамою Таммі. Вони у сімейному колі дивилися Супербоул-2023.

На знімку акторка постала у повний зріст. Блейк була одягнена в обтислі джинси та майку. Зокрема, на фото знаменитість зображена без округлого животика.

Блейк Лайвлі, Раян Рейнольдс та його мама / Фото: instagram.com/blakelively

"Була зайнята", - коротко підписала знімок Лайвлі, натякнувши, що народжувала дитину.

У коментарях під дописом прихильники пари вже вітають їх із поповненням у родині. Однак поки ані Блейк, ані Раян не коментують це. Також подружжя тримає у таємниці стать та ім'я дитини.

Нагадаємо, пара вже виховує трьох доньок – 8-річну Джеймс, 6-річну Інес та 3-річну Бетті.

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