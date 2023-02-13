В Одесі нарешті запрацювали трамваї та тролейбуси

Також 13 лютого в Одеській області не вимикатимуть світло.

У понеділок, 13 лютого, в Одесі трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути після тижня вимушеного простою.

Про це повідомляє КП "Одеськмiськтранс".

"Шановні пасажири,маємо добру звістку! Виходимо на маршрути та чекаємо на зустріч з вами", - повiдомили в компанії.

Втiм, мiський електранспорт вийде на маршрут не повнiстю, каже речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Що стосується одеського електротранспорту, то дійсно трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути. Йдеться лише про певний відсоток - максимум до половини рухомого складу, який сьогодні існує", - повідомив Братчук.

До слова, 13 лютого в Одеській області не вимикатимуть світло. Стабілізаційні графіки застосують лише у разі перенавантажень мережі.

Нагадаємо, у компанїі "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичого споживання електроенегії від цього тижня. Зокрема, 13 лютого з електрикою будуть Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області.

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