В Одессе наконец-то заработали трамваи и троллейбусы

Также 13 февраля в Одесской области не выключается свет.

В понедельник, 13 февраля, в Одессе трамваи и троллейбусы вышли на маршруты после недели вынужденного простоя.

Об этом сообщает КП "Одесгоргортранс".

"Уважаемые пассажиры, имеем хорошее известие! Выходим на маршруты и ждем встречи с вами", — сообщили в компании.

Впрочем, городской электротранспорт выйдет на маршрут не полностью, говорит спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Что касается одесского электротранспорта, то действительно трамваи и троллейбусы выйдут на маршруты. Речь идет лишь об определенном проценте — максимум до половины существующего сегодня подвижного состава", — сообщил Братчук.

Кстати, 13 февраля в Одесской области не будут выключать свет. Стабилизационные графики применимы только в случае перегрузок сети.

Напомним, в компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии с этой недели. В частности, 13 февраля с электричеством будет Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области.

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