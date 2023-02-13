Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз стали родителями

Об этом пара сообщила оригинальным образом.
Известные голливудские супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поделились радостной новостью.
У пары родился четвертый ребенок. Об этом Блейк сообщила в своем Instagram. Она опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем и его мамой Тамми. Они в семейном кругу смотрели Супербоул-2023.
На снимке актриса предстала в полный рост. Блейк была одета в обтягивающие джинсы и майку. В частности, на фото знаменитость изображена без округлого животика.
"Была занята", — коротко подписала снимок Лайвли, намекнув, что рожала ребенка.
В комментариях под постом поклонники пары уже поздравляют их с пополнением в семье. Однако пока ни Блейк, ни Райан не комментируют это. Также супруги держат в тайне пол и имя ребенка.
Напомним, пара уже воспитывает троих дочерей – 8-летнюю Джеймс, 6-летнюю Инес и 3-летнюю Бетти.
Читайте также: