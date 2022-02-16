Британський гурт Foals представив барвистий кліп, знятий у Києві

Режисеркою відео стала Таню Муіньо.
Відомий британський інді-рок-гурт Foals випустив кліп, знятий в Україні.
Відеороботу на трек 2am знімали у Києві, а режисеркою барвистого ролику стала Таню Муіньо. До слова, кліпмейкерка вже співпрацювала з The Weeknd, Lil Nas X, Кеті Перрі, Cardi B, Lizzo, Yungblud, а також з MONATIK, "Время и Стекло". Над кліпом також працювали й інші українські фахівці, зокрема, оператор Микита Кузьменко та хореографиня Анастасія Харченко.
У ролику соліст колективу Янніс Філіппакіс потрапляє до яскравої будівлі, яка нагадує лабіринт, з різнокольоровими стінами.
"Дякуємо чудовим танцюристам, хореографам, сценографам і всім, хто створив це відео", – йдеться в описі під кліпом.
Зі свого боку, фанати гурту оцінили відеоновинку у коментарях.
- Дуже круто!
- Як завжди, геніально
- Дивовижно! З України з любов'ю
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