Британський гурт Foals представив барвистий кліп, знятий у Києві

Режисеркою відео стала Таню Муіньо.

Відомий британський інді-рок-гурт Foals випустив кліп, знятий в Україні.

Відеороботу на трек 2am знімали у Києві, а режисеркою барвистого ролику стала Таню Муіньо. До слова, кліпмейкерка вже співпрацювала з The Weeknd, Lil Nas X, Кеті Перрі, Cardi B, Lizzo, Yungblud, а також з MONATIK, "Время и Стекло". Над кліпом також працювали й інші українські фахівці, зокрема, оператор Микита Кузьменко та хореографиня Анастасія Харченко.

У ролику соліст колективу Янніс Філіппакіс потрапляє до яскравої будівлі, яка нагадує лабіринт, з різнокольоровими стінами.

"Дякуємо чудовим танцюристам, хореографам, сценографам і всім, хто створив це відео", – йдеться в описі під кліпом.

Зі свого боку, фанати гурту оцінили відеоновинку у коментарях.

Дуже круто!

Як завжди, геніально

Дивовижно! З України з любов'ю

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