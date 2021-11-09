Даша Астаф'єва повністю оголилася для Playboy

Зірка знялася для чоловічого журналу.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва знялася для еротичного чоловічого журналу.
Так, знаменитість прикрасила сторінки українського глянцю Playboy. Відповідні знімки опублікували на офіційній сторінці журналу в Instagram.
На чорно-білому фото зірка постала повністю оголеною. Виконавиця позувала перед камерою на ліжку та з келихом смачного напою. У Даші неймовірно струнка фігура, і вона вкотре це довела.
До речі, на світлині Даша позує з коротким волоссям. Ошелешені прихильники зірки поцікавилися, у якому році була зроблена фотосесія. Втім, Даша пожартувала та сказала, що у квітні 1873 року.
Окрім цього, фани зазначили, що виконавиця має дуже молодий вигляд.
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