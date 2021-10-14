День захисників і захисниць: як українські зірки вітають зі святом

Свято, традиційно, святкують 14 жовтня.
Сьогодні, 14 жовтня, відзначають День захисників і захисниць України.
Герої та героїні мужньо боронять нашу країну, за мир і спокій над головою ми вдячні саме їм. Українські селебрітіс, своєю чергою, долучилися до привітань і залишили у соцмережах зворушливі та мотиваційні слова.
Святослав Вакарчук
"Поки ми працюємо і вчимося, виховуємо дітей і допомагаємо батькам... Поки ми пишемо нові пісні та ходимо на концерти... Поки ми хворіємо і лікуємо... Поки ми сумуємо та радіємо... Вони захищають. Захищають нас. Захищають право кожного з нас жити своїм життям. Захищають Україну. Зі святом вас, наші захисники і захисниці. Бережи вас Бог. Слава Україні!" – привітав фронтмен гурту "Океан Ельзи".
Гурт "Антитіла"
"Ми дякуємо усім захисникам та захисницям, які щоденно докладають зусиль, ризикують і стоять за нашу правду, волю і незалежність. І пам'ятаємо усіх, хто сміливо тримав оборону та ніс наш прапор, але так і не повернувся додому. Дорога ціна нашого мирного неба"
Сашко Положинський
"Всім, хто боровся і бореться за Україну, її Незалежність та Цілісність, хто захищав і захищає, вдячність і шана!" – написав екссоліст гурту "Тартак" Сашко Положинський. Також він супроводив свій текст піснею "Лицарський хрест", яку виконав разом з Нічлавою.
Ірма Вітовська
Акторка Ірма Вітовська привітала українців одразу з декількома святами:
"Зі Святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем козацтва! З Днем створення УПА! З днем захисників та захисниць України! Дякуємо вам. Героям слава!"
З Святом Покрови Пресвятої Богородиці ! З Днем козацтва! З Днем створення УПА! З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ та ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ!!!!! Дякуємо ВАМ Героям Слава!!!⚔️Опубликовано Ірмой Вітовськой-Ванцей Среда, 13 октября 2021 г.
Джамала
Співачка та учасниця "Танців з зірками" Джамала привітала з Днем захисників і захисниць України рядками з пісні легендарного гурту Queen. І запостила відео з кавером на цей хіт.
"Нехай ці строки будуть мотивацією вам на день, а ця пісня — моїм привітанням вам з Днем захисників України" – написала Джа.