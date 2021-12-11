Дмитро Гордон вперше зізнався, хто була його першою дружиною

Також журналіст розповів, чому закінчилися ці стосунки.

Український телеведучий та журналіст Дмитро Гордон, який був тричі офіційно у шлюбі, вперше розповів про свою першу дружину.

Так, подейкували, що це була Олена Сербіна. Втім, це не так. З нею знаменитість побрався після шлюбу із жінкою на ім’я Наталія. Вона була на половину білорускою. Їхні стосунки тривали вісім років. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

"Олену називають моєю першою дружиною. Це неправда, це не так. Мою першу дружину звуть Наталія", – зазначив він.

Також журналіст розповів, чому цим стосункам настав кінець: "Закінчується те, що їх цементує – кохання. Це нормальна ситуація для будь-якої людини".

Про свою другу дружину Олену Сербіну Дмитро сказав, що вона його приворожила. Знаменитість поділився, що жінка має такі здібності і "може багато чого зробити. Втім, попри привороти, Гордону вдалося розійтися з обраницею.

Дмитро Гордон та Олена Сербіна / скриншот з відео

"Я до речі, до своїх дружин колишніх ставлюся з великою повагою і завжди по-доброму все згадую. І ми спілкуємося, і у нас діти спільні", – поділився Дмитро.

Зараз Гордон перебуває у третьому офіційному шлюбі із на 17 років молодшою журналісткою Олесею Бацман. Її він вважає своїм найближчим другом.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / instagram.com/gordondmytro

"Це людина, якій я безмежно довіряю. Вона the best, блискуча журналістка, дуже розумна, тактовна і делікатна. Вона може дати пораду, яка може повністю переламати ситуацію. Ви не повірите, у нас немає конфліктів, ми жодного разу не сварилися. Ми ніколи не підвищували одне на одного голос", – розповів ведучий про кохану.

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