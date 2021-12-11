Дмитрий Гордон впервые признался, кто был его первой женой

Также журналист рассказал, почему закончились эти отношения.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который был трижды официально в браке, впервые рассказал о своей первой жене.

Так, поговаривали, что это была Елена Сербина. Но это не так. С ней знаменитость обручился после брака с женщиной по имени Наталья. Она была наполовину белорусской. Их отношения длились восемь лет. Об этом он рассказал в программе "Звездный путь".

"Елену называют моей первой женой. Это неправда, это не так. Мою первую жену зовут Наталья", – отметил он.

Также журналист рассказал, почему этим отношениям пришел конец: "Заканчивается то, что их цементирует – любовь. Это нормальная ситуация для любого человека".

О своей второй жене Елене Сербиной Дмитрий сказал, что она его приворожила. Знаменитость поделился, что женщина имеет такие способности и может многое сделать. Впрочем, несмотря на привороты, Гордону удалось разойтись с избранницей.

Дмитрий Гордон и Елена Сербина / скриншот с видео

"Я кстати, к своим женам бывшим отношусь с большим уважением и всегда по-доброму все вспоминаю. И мы общаемся, и у нас дети общие", – поделился Дмитрий.

Сейчас Гордон состоит в третьем официальном браке с на 17 лет младшей журналисткой Алесей Бацман. Ее он считает своим самым близким другом.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / instagram.com/gordondmytro

"Это человек, которому я безгранично доверяю. Она the best, блестящая журналистка, очень умная, тактичная и деликатная. Она может дать совет, который может полностью переломить ситуацию. Вы не поверите, у нас нет конфликтов, мы ни разу не ссорились. Мы никогда не повышали друг на друга голос", – рассказал ведущий о любимой.

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