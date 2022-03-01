Дружина Сергія Жигунова звернулась до росіян: "Україна - не нацистська країна, вам брешуть"

Вона публічно сказала, що Україну не потрібно ні від кого рятувати.

Дружина відомого російського актора та зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Сергія Жигунова не витримала та прокоментувала вторгнення Росії до України.

Вона емоційно звернулася до росіян та спробувала донести їм, що вони вірять у пропаганду. Вікторія написала, що влада бреше.

"Всі ці дні я дивлюся держканали, які спочатку заперечували, що ми нападемо на Україну, буквально за два дні і напередодні нападу, коли все вже було, звичайно, вирішено. Путін, Захарова та інші усміхались і казали, що ми – мирна країна, що ми ніколи не нападемо. Але це було брехнею. Потім Конашенков три дні запевняв нас у тому, що з російської сторони втрат немає (ось прямо нуль, жодного вбитого). Нам кажуть, що всі кадри із постраждалими мирними жителями – постановка тощо. І, звісно, нам кажуть, що ліквідують нацистів у ДНР та ЛНР", - написала Вікторія.

Дружина Жигунова спробувала донести росіянам, що російські війська напали на всю територію України, нібито для того, аби врятувати від нацистів. Втім, Україну – не потрібно ні від кого рятувати.

"Київ, Одеса, Харків, Миколаїв, Суми та десятки інших міст – це не Донбас. Розгромлені заводи, лікарні, поранені мирні жителі, діти, яких народжують у метро та бомбосховищах, – не нацисти. Україна, яка обрала у президенти російськомовного єврея, - не нацистська країна. Її ні від кого не треба рятувати. Люди жили тим життям, яке їм подобалося. І маленьким дітям, які п'ятий день сидять у підвалах та метро, ​​ви ніколи не поясните, що росіяни прийшли їх рятувати. Ці діти та діти їхніх дітей все життя ненавидітимуть нас, як наші бабусі та мами ненавиділи німців. Нам кажуть, що стріляють вибірково по військових об'єктах, але тракторний завод у Харкові, станція переливання крові, житлові будинки, найбільший у світі літак Мрія – це не військові об'єкти. Вам брешуть", - написала Вікторія.

Також дружина Жигунова зазначила, аби Росія була б дійсно мирною країною, то людей, які виходять на мітинги з плакатами "Ні війні" не саджали б до в'язниці.

До слова, сам Сергій Жигунов поки стримуються від коментарів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: