Окупанти засіли на кладовищі у Бердянську

Окупанти засіли на кладовищі у Бердянську

Через окупантів люди не можуть поховати близьких.

Російські окупанти окупували територію цвинтаря у Бердянську.

Про це повідомляє Запорізька державна адміністрація.

Міська влада повідомила, що через окупантів здійснення захоронень на цвинтарі наразі є неможливим. Російські військові нікого не допускають на цю територію. Це пряме порушення законів та звичаїв війни.

В Бердянську досі спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком.

Крім цього, ніч пройшла відносно спокійно - Бердянська РДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: