Оккупанты засели на кладбище в Бердянске

Оккупанты засели на кладбище в Бердянске

Из-за оккупантов люди не могут похоронить близких.

Русские оккупанты оккупировали территорию кладбища в Бердянске.

Об этом сообщает Запорожская государственная администрация.

Городские власти сообщили, что из-за оккупантов совершение захоронений на кладбище пока невозможно. Российские военные никого не допускают на эту территорию. Это прямое нарушение законов и обычаев войны.

В Бердянске до сих пор наблюдаются серьезные проблемы со связью.

Кроме этого, ночь прошла относительно спокойно – Бердянская РГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: