Дружина Віктора Павліка похизувалася фігурою у купальнику

Катерина показалася у хвилях моря.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова часто тримає у курсі свого життя прихильників.

От і цього разу знаменитість поділилася, що вони з чоловіком та тримісячним сином планують полетіти на відпочинок закордон. Цю інформацію Реп'яхова супроводила своєю світлиною, на якій позує у чорному купальнику в морі. Фото було зроблене у Туреччині.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

"Вже післязавтра ми летимо до Туреччини. Утрьох. Хто літав з дітками до року, чи сильно це страшно? Хоч у нас досвід подорожей Україною величезний, все одно переживаю", - зізналася молода мама.

Фоловери підтримали Катерину та зазначили, що все не так страшно, як здається, а тим більше, коли досвід подорожей, бодай в рамках країни, є.

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