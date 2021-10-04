Жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике

Екатерина показалась в волнах моря.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто держит в курсе своей жизни поклонников.

Вот и на этот раз знаменитость поделилась, что они с мужем и трехмесячным сыном планируют улететь на отдых за границу. Эту информацию Репяхова сопроводила своей фотографией, на которой позирует в черном купальнике в море. Фото было сделано в Турции.

Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

"Уже послезавтра мы летим в Турцию. Втроем. Кто летал с детьми до года, сильно это страшно? Хотя у нас опыт путешествий по Украине огромный, все равно переживаю", — призналась молодая мама.

Фолловеры поддержали Екатерину и отметили, что все не так страшно, как кажется, а тем более, когда опыт путешествий, хоть и в рамках страны, есть.

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